Турция запретила ввоз продуктов животноводства из Китая

«В связи с распространением вызванного коронавирусом заболевания, временно прекращён импорт продуктов животного происхождения и животных в любом виде из Китая», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, повторные тесты на наличие коронавируса, взятые у 61 человека, находящегося в карантине, оказались отрицательными.

Органы здравоохранения страны распространили контроль за прилетающими из-за рубежа пассажирами на все международные аэропорты страны. На настоящий момент не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом пассажира.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.