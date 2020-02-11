10 миллиардеров, имевших проблемы с законом

Обладателей громадных состояний обвиняли в самых разных прегрешениях — от банального хулиганства до неуплаты налогов и создания финансовых пирамид. Журнал Forbes напоминает 10 случаев последних лет, когда миллиардеры становились фигурантами различных уголовных дел, часть которых закончилась весьма суровыми приговорами.

Скандал вокруг обвинения в похищении, выдвинутого сотрудником компании Oxbow Carbon против владельца фирмы, миллиардера Уильяма Коха (№276 в глобальном рейтинге Forbes, состояние $4 млрд), постепенно набирает обороты. Защита бизнесмена настаивает на его невиновности и утверждает, что заявивший о похищении работник был объектом внутреннего расследования, так как подозревался в мошенничестве, которое нанесло компании ущерб на $40 млн, а теперь просто старается отвести от себя подозрения.

Виджай Маллия (Индия)

Состояние: $1 млрд

Владелец авиакомпании Kingfisher Airlines, а также владелец команды F1 Force India Виджай Маллия (№1153 в глобальном рейтинге) арестован 12 октября 2012 года решением суда по обвинению в неуплате аэропортовых сборов в размере $2 млн аэропорту Хайдарабада. На такой сумме долга настаивают представители аэропорта, выступающие истцами по делу. Кроме того, против Маллия может быть выдвинуто обвинение в невыплате зарплаты сотрудникам компании, которые уже провели несколько забастовок в связи с тем, что не получают положенные им деньги больше месяца. Причиной невыплат аэропортовых сборов и заработной платы эксперты называют плачевное финансовое состояние компании Kingfisher Airlines.

Ги Вильденштейн (Франция)

Состояние: от $5 млрд до $10 млрд

Знаменитый галерист и антиквар обвинялся в уклонении от уплаты налогов: в феврале 2012 года суд принял решение, обязывающее Вильденштейна заплатить недоимку в размере €250 млн. Это решение серьезно осложнило и без того непростое положение известного коллекционера и миллиардера, который весной 2011 года был обвинен в хранении краденого: во время обыска в хранилище Института Вильденштейна (Научно-исследовательский центр истории искусств) были обнаружены две картины, считавшиеся украденными уже два десятка лет. Однако обвинение впоследствии с коллекционера было снято, а само расследование названо «недоразумением».

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Ханс Кристиан Раузинг (Великобритания)

Состояние: $10 млрд, которые он унаследует от деда, основателя компании Tetra Pak Ханса Раузинга (№88 в глобальном рейтинге)

Предстал перед судом по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и препятствовании захоронению тела супруги (два месяца хранил его дома в подсобке, поскольку, по собственному признанию, никак не мог расстаться с умершей женой); выпущен под залог; позднее приговорен к десяти месяцам тюрьмы с отсрочкой приговора на два года, которые ему предстоит провести в центре по реабилитации наркоманов.

Альфред Таубман (США)

Состояние: $2,9 млрд

Воротила розничной торговли и бывший руководитель Sotheby's Альфред Таубман (№491) провел 9 месяцев в тюрьме по обвинению в фальсификации аукционов. В 2007-м Таубман опубликовал книгу «Порог вхождения: невероятная карьера торговца роскошью», где рассказал, как сделался миллиардером, поведал о своей жизни в тюрьме и заявил, что невиновен. С тех пор Таубман вернул себе миллиардное состояние ($1,5 млрд на настоящий момент). Он владеет 25 торговыми моллами в 16 штатах США, а также большой коллекцией современного искусства.

Роберт Аллен Стенфорд (США)

Состояние: $2,2 млрд (на 2008 год)

15 июня 2011 года Роберт Стэнфорд (№205 в рейтинге 400 богатейших американцев), обладатель рыцарского звания, присвоенного ему правительством Антигуа и Барбуда, был приговорен к 110 годам тюрьмы по обвинению в создании финансовой пирамиды и мошенничестве в размере $7 млрд. Обвинение просило назначить Стэнфорду наказание в виде 230 лет заключения, но Федеральный суд Хьюстона (Техас) сократил срок в два с лишним раза. Финансист и филантроп был арестован летом 2009 года после того, как на основании исков 21 вкладчика была проведена проверка использовавшей так называемую «схему пирамиды Понци» компании Stanford Financial Group.

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Радж Раджаратнам (США)

Состояние: $1,3 млрд (в 2009 году, №559 в глобальном рейтинге Forbes)

Основатель хедж-фонда Galleon был арестован ФБР 16 октября 2009 года, а 13 октября 2011 года суд признал его виновным в получении дохода за счет незаконных инсайдерских сделок. По версии следствия, с 2003 по 2009 год миллиардер заработал $63,8 млн, используя внутренние корпоративные данные, которые получал от своих осведомителей в разных компаниях, в частности, в Google, Intel и Hilton Hotels. Назначенное Раджратнаму наказание — 11 лет лишения свободы — было меньше, чем просила сторона обвинения (19,5 лет) и существенно меньше максимального срока, который грозил ему по инкриминируемым статьям, — до 200 лет заключения.

Чей Тэ Вон (Южная Корея)

Состояние: $2,1 млрд (№601 в глобальном рейтинге)

Председатель совета директоров SK Group, третьего по размеру активов конгломерата в стране, в 2003 году провел семь месяцев в тюрьме по обвинению в мошенничестве, после освобождения снова возглавил компанию. Помилован в 2008 году. Помимо Вона, проблемы с законом были еще у двух корейских миллиардеров: владелец Hyundai Motor Чун Мон Ку обвинялся в 2008 году в мошенничестве, но был помилован президентом, как и председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Кун Хи, обвиненный в 2009 году в уклонении от уплаты налогов.

Ахмед Эзз (Египет)

Состояние: $1,5 млрд

4 октября 2012 года Уголовный суд Каира признал владельца крупнейшей металлургической компании Египта Ezz Steel Ахмеда Эзза виновным в отмывании денег, а также в незаконном присвоении государственных средств и незаконном обогащении и приговорил к семи годам тюрьмы. Кроме того, осужденного обязали возместить государству нанесенный ущерб в размере 19,5 млрд египетских фунтов (более $3,3 млрд). В 2009 году, еще при Хосни Мубараке Ахмеду Эззу были предъявлены обвинения в монополизации сталелитейной отрасли Египта, но вскоре обвинения сняли: антимонопольные органы подтвердили, что доминирующее положение Ezz Steel не вредит развитию этой отрасли в Египте.

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Марк Рич (США)

Состояние: $2,5 млрд

Основатель компании Marc Rich & Co. (в настоящее время — Glencore) в 1983 году был обвинен американской Фемидой в незаконной торговле иранской нефтью и уклонении от уплаты налогов, после чего предпочел скрыться в Швейцарии. В 2001 году, за час до того, как окончательно покинуть Белый дом, уходивший в отставку президент США Билл Клинтон подписал помилование Рича. Однако бизнесмен по-прежнему живет за пределами США, опасаясь возвращаться в страну.

Александр Лебедев (Россия)

Состояние: $1,1 млрд (№ 89 в российском списке Forbes)

Владелец Национального резервного банка стал фигурантом уголовного дела год спустя после инцидента в студии программы «НТВшники» 16 сентября 2011 года. Тогда во время дискуссии с владельцем ГК «Поток» (бывшая Mirax Group) Сергеем Полонским между бизнесменами завязалась потасовка, которую десять дней спустя Следственный комитет России квалифицировал как хулиганство в форме «грубого нарушения общественного порядка по мотивам политической ненависти». Давать следователям подписку о невыезде Александр Лебедев отказался. Максимальной мерой наказания по вмененной ему статье может стать лишение свободы на срок до двух лет. Примечательно, что в ноябре лондонский суд приступит к изучению иска, который Сергей Полонский вчинил Лебедеву — по следам той же потасовки в студии НТВ.

17.10.2012