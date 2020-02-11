Лакомимся жареной картошечкой с планеты Марс!

Уже само расположение Марса между Землей и Юпитером делает его особенным. Это седьмая (если верить в счастливое число) по величине планета в Солнечной Системе и четвертая, если вести счет от Солнца. Интересно, что Марс меньше нашей планеты почти в два раза, поэтому его хорошо можно видеть на чистом ночном небе.

Эта красного цвета планета, названная в честь греческого бога войны Ариса, до наших дней остается загадкой во многих отношениях. Греки продолжают называть ее по-своему, но в остальном мире все же присутствует название ее на латинском – Марс.

Сегодня ученые единогласно не могут утверждать, что жизнь на планете существует в наши дни, но в том, что она была, они единодушны! И этому свидетельство наличие в грунте почти на четверть кремнезема, а так же таких металлов, как натрия, алюминия, магния, кальция. Красный цвет планеты определяет окись железа, которая присутствует буквально везде. Многие характеристики почвы настолько близки к земным, что не оставляет сомнений тот факт, что многие из земных растений успешно могли бы там произрастать, если бы кто ни будь взял на себя готовность их посадить.

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А что если через несколько лет, зайдя в один из эксклюзивных ресторанов, вам предложат отведать жареной картошечки, которая выросла на планете Марс? Какова будет реакция – сегодня сказать затруднительно. Но, поверьте, ведь многое из того, что имеется в наши дни «под рукой», всего лишь каких-то 50-100 лет было в пределах фантастики. А что если взять и заказать Марсианской жареной картошечки, а к ней сочный салат из помидор, которые прилетели из планета Венера… Будоражит, не так ли?

Но, что касается картошки, то здесь следует сделать остановку и разобраться во всех последних, известных науке, фактах. Так вот, в Международном Центре картофеля, что находится в Лиме – столице Перу, были проведены исследования произрастания картофеля в искусственно созданных условиях, которые подобны атмосфере и почве Марса.

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Учёные были воодушевлены полученными результатами. В отчете Международного Центра говорится, что картофель может выдерживать очень сильные метеорологические колебания, резкую смену температур, влажности, а это дает все основания полагать, что этот овощ имеет все возможности своего произрастания на Красной Планете. Так же отмечалось, что высота , на которой был посажен картофель, достигала 4000 метров.

Исследовательская работа Международного Центра Картофеля продолжится около пяти лет. В ближайшие годы NASA построит опытный центр в известной пустыне Палмс дэ ла Хогья, расположенной на юге Перу, который будет заниматься исключительно экспериментами, связанными с глубоким изучением планеты Марс. Такие центры уже имеются в Антарктике, России и Америке.

Так, что про жареная картошечка с Марса в ближайшем будущем вполне реальна!

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