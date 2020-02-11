Число контуженных военных США при ракетном ударе Ирана увеличилось до 119

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Число контуженных военных США при ракетном ударе Ирана увеличилось до 119
Число контуженных военных США при ракетном ударе Ирана увеличилось до 119

Reuters

Минимум 109 военных американской армии получили контузии при ракетном ударе Ирана по базе США в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«По состоянию на сегодня у 109 военнослужащих США была диагностирована легкая контузия», — говорится в сообщении. Отмечается, что это на 45 человек больше, чем в предыдущем отчете.

Согласно данным пресс-службы, 76 военных уже вернулись к исполнению обязанностей. Для тщательного обследования после ракетного удара были направлены 27 человек в Германию, из них 21 впоследствии доставлен в США.

Состояние еще пяти пострадавших оценивают врачи, один уже приступил к службе в Ираке.

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