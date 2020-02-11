Источник: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан

РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Руководитель офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке», — сказано в материале издания.

Отмечается, что пять источников подтвердили, что он вел беседу об отставке с украинский президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля.

Кроме того, Богдан обсуждал свое увольнение с заместителями.

Причина, по которой глава офиса решил покинуть свой пост, не уточняется.

До этого издание «Новое время», ссылаясь на источники, сообщило, что между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция.

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