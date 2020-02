«Оскар» за лучший фильм впервые в истории получила картина не на английском языке

Южнокорейская картина 'Parasite' («Паразиты») режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», говорится в Twitter премии.

Картина также удостоилась статуэтки за лучший оригинальный сценарий, лучший фильм на иностранном языке и лучшую режиссерскую работу.

Сюжет фильма связан с историей двух корейских семей из разных социальных слоев. Завязкой сюжета становится удачная попытка одного из детей бедной семьи устроиться репетитором к богачам. Постепенно он помогает устроиться на работу в эту семью своей сестре, отцу и матери. При этом работодатели не знают о том, что их прислуга, водитель и учителя их детей – родственники.

'Parasite' – первый фильм не на английском языке, получивший «Оскара». За звание лучшего фильма года также боролись '1917' Сэма Мендеса, 'The Irishman' Мартина Скорсезе, 'Jojo Rabbit' Тайка Вайтити, 'Once Upon a Time in Hollywood' Квентина Тарантино, 'Marriage Story' Ноя Баумбаха, 'Joker' Тода Филлипса, 'Ford v Ferrari' Джеймса Мэнголда и 'Little Women' Греты Гервиг.

Автор фильма 'Parasite' – южнокореец Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру.

За номинацию «Лучший режиссер» также боролись Квентин Тарантино ('Once Upon a Time in Hollywood'), Тодд Филлипс ('Joker'), Мартин Скорсезе ('The Irishman'), Сэм Мендес ('1917').

Южнокорейская драма также претендовала на награды в номинации «Лучший монтаж» и «Лучшая работа художника-постановщика». «Оскара» в этих категориях получили 'Ford v Ferrari' и 'Once Upon a Time in Hollywood' соответственно.

Ранее фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2019 году и премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. Картина 'Parasite' также победила в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший неанглоязычный фильм», получив премию Британской академии (BAFTA). Кроме того, фильм был удостоен «Золотого глобуса» как лучший зарубежный фильм, а Национальное общество кинокритиков США назвало ее лучшим фильмом 2019 года.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre. В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер, игравшие в фильмах 'Joker' и 'Judy'.

Материал дополняется