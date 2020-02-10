Как самый низкий уровень одобрения деятельности Эрдогана повлиял на его политику

Компания Metropoll опубликовала очередное исследование общественного мнения Турции, согласно которому, уровень одобрения деятельности президента Эрдогана снизилась до 41,9%.

Этот показатель стал самым низким с октября 2018 года. Подробнее результаты опроса можно посмотреть тут на страницах «МК-Турция».

Также компания опубликовала график начиная с 2013 года (декабрь) по сегодняшний день, на нём можно наблюдать взлёты и падения «уровня одобрения деятельности» Эрдогана со стороны турецких граждан. Красная линия – одобряю (onaylıyorum), черные – не одобряю (onaylamıyorum)

Самый низкий уровень оказался в 2015 году после (или во время) выборов в парламент — 37,5%. Тогда в парламент прошла курдская партия hdp (Демократичская партия народов). Именно тогда Эрдоган изменил свою тактику, отказался от продолжения «решения курдского вопроса» и оборвал диалог с прокурдской партией, на этих выборах партия Эрдогана набрала 41% голосов, и не смогла стать правительственной, а коалицию создать также не получилось, в стране начался серьёзный политический кризис, спустя месяц произошёл теракт на юго-востоке страны в провинции Шанлыурфа (Суруч), в результате которой погибли левые активисты – 32 человека (100 ранены), планировавшие передать гуманитарную помощь в сирийский Кобани (исполнителями назвали игиловцев — организация запрещена в РФ). После чего члены курдской РПК (хотя они утверждают, что это было сделано независимой, но другой курдской группировкой) устроили казнь двух турецких полицейских, пробравшись в квартиру правоохранителей в Джейланпынаре (по версии террористов эти полицейские якобы были причастны к теракту в Суруче), в стране начались теракты, и операции против членов РПК. Можно сказать страна окунулась в хаос.

Спустя пять месяцев прошли очередные выборы. Партия Эрдогана набрала 49%, вернула позицию правящей. Но и прокурдская партия опять прошла, однако на этот раз набрала не 13%, а минимальный порог в 10%. Для себя я называю выборы 2015 года переломными, когда по-моему Эрдоган изменился кардинально. Но я не знал о том, что тогда у него был такой низкий рейтинг поддержки (точнее «одобрения»). После этого риторика Эрдогана уже стала иной, его взгляды стали более близки к националистической партии. Вскоре они станут союзниками, на выборы пойдут в коалиции и отныне ни один вопрос в парламенте Турции не будет решаться без участия турецких серых волков.