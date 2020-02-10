Избегай отношений с этим знаком Зодиака!

Не стоит даже начинать отношения.

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 5 мин. Просмотров 436 Опубликовано 10.02.2020

1. Овен (21 марта – 19 апреля)

Никогда не встречайся с Козерогом. Ты слишком импульсивен. А Козерог… Нет. Они очень последовательны, действуют продуманно. Вы постоянно будете ссориться, потому что тебе будет казаться, что Козерог тебя сдерживает. Мешает развиваться. А ему, напротив, что ты слишком на него давишь.

2. Телец (20 апреля – 21 мая)

Не стоит начинать отношения с Водолеем. Ты ведь знаешь насколько ты бываешь упрям. Друзья, возможно, любя называют тебя «твердолобым». Ты редко ищешь новые перспективы и способы искать решения привычных проблем. Ну а Водолей, напротив, только этим и занимается. Из них всегда бьет ключом креатив, который покажется тебе блажью. «И вообще, это невозможно!» – повергнет Водолея в ярость, из-за непринятия его выдающейся личности дорогим ему человеком. Оттуда постоянные ссоры и болезненный для обоих разрыв. Не пытайся «приземлить» этого мечтателя: у тебя все равно ничего не выйдет.

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3. Близнецы (22 мая – 21 июня)

Тебе не стоит встречаться со Скорпионом, ведь ты никогда не сможешь дать ему то, что он ищет. А тебе легко и быстро может приестся почти любой человек. Отвлечься на другого тебе не составит труда. А Скорпиону всегда нужно много твоего времени и внимания, обязательств. И вряд ли ты будешь чувствовать себя достаточно уверенным в этих отношениях, чтобы даже стараться.

4. Рак (22 июня – 22 июля)

Постарайся не строить глазки Стрельцу: ты все равно его спугнешь своей навязчивостью. Стрельцу нравится постоянно путешествовать, исследовать этот мир. И не очень-то он обрадуется «рыбке-прилипале», даже если ты и не рыбка вовсе, а Рак… Но не пугайся! Ты встретишь человека, который оценит твою привязанность и способность всецело отдаваться любви.

5. Лев (23 июля – 22 августа)

Вряд ли у тебя что-то получится с Рыбами. И пусть тебе довольно сложно оторвать от него взгляд, и даже не думать о нем кажется невозможным из-за этой просто магнетической харизмы… Ты даже можешь быть очарован… Но Рыбы, как существа глубоко эмоциональные, бывают не только на подъеме. И, в их периоды «особой угрюмости», ты будешь жалеть, что вообще посмотрел в его сторону.

6. Дева (23 августа – 22 сентября)

Не нужно строить иллюзий насчет Весов! Пусть тебе кажется, что вы очень похожи и ты можешь полностью его понять… Всё глубже погружаясь в эти отношения ты поймешь, что ошибся. И он не может быть настолько надежным, как тебе показалось в день вашего знакомства. А разве можно быть рядом с человеком, на которого нельзя положиться, навсегда?

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7. Весы (23 сентября – 22 октября)

Этот умный представитель знака Дева стихии Земли кажется именно тем, что тебе нужно, но придержи коней! Да, у вас похожие вкусы… Хотя, кому не нравится роскошь? Но у твоего избранника весьма тяжелый характер, с которым ты вряд ли сможешь совладать. Ты всю жизнь стараешься посвятить служению людям, а с таким партнером, как Дева, у тебя не выйдет посвящать этой мечте достаточное количество времени и сил.

8. Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Ты живешь ради страсти и любви. И даже если тебе кажется, что Близнецы – это самый подходящий для тебя вариант… Подумай как следует. У тебя не получится добиться от него ответственности. Такой, как он, вряд ли с готовностью свяжет себя обязательствами. У него очень нестабильный образ жизни и тебе не будет комфортно рядом с таким человеком даже при очень сильной любви.

9. Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Я знаю, тебе кажется, что этот Рак – просто находка, но… К сожалению, вряд ли что-то получится. Да и потом, он далеко не настолько храбрый и не настолько любит приключения, как тебе кажется. Даже больше: через некоторое время ты поймешь, что этот человек не дает тебе двигаться по жизни настолько быстро и решительно, как тебе бы хотелось.

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10. Козерог (22 декабря – 20 января)

Овен? Даже не начинай! Тебе, как Козерогу, не обойтись без стратегии, плана и размеренности в своей жизни, а Овен от этого настолько далек, насколько это вообще возможно. Его личность полностью противоположна твоей и настолько импульсивна, что ты вообще поймаешь себя на мысли, что доверять ему ни в коем случае нельзя. А как в такой ситуации обойтись без дополнительного стресса и неразберихи?

11. Водолей (21 января – 18 февраля)

Телец поначалу заинтригует тебя, но связь между вами не продлиться долго. Лучше воздержись от этих отношений. Скорее всего, ты постоянно будешь расстроен из-за них. А это не очень хорошо для эмоциональной и психической стабильности.

12. Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Не встречайся со Львом. Высока вероятность того, что он просто растопчет тебя и твои чувства. Ведь ты живешь фантазиями, мечтами… Но одержимый собой Лев вряд ли будет что-либо делать, чтобы воплотить эти фантазии в жизнь. Тебе лучше найти кого-то более самоотверженного и бескорыстного.

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