Продажи смартфонов в Китае могут сократиться наполовину из-за эпидемии коронавируса





По прогнозам TrendForce, в первом квартале производство смартфонов в мире упадет на 12% до пятилетнего минимума в 275 млн штук.

Многие розничные магазины в Китае не работают, а производство смартфонов еще не восстановлено в полном объеме из-за эпидемии коронавируса. Некоторые аналитики полагают, что вследствие этого продажи смартфонов в Китае в первом квартале могут сократиться. Проведение крупных публичных мероприятий в Китае запрещено, и поэтому представление новых продуктов будет отложено или отменено, говорится в докладе фирмы Canalys. Аналитики Canalys прогнозируют падение продаж на 50%, а аналитики IDC — на 30%.

Магазины Apple в Китае закрыты, и дата открытия еще не назначена. Компания Foxconn, изготавливающая для Apple смартфоны iPhone, получила разрешение возобновить производство на заводе в Чжэнчжоу, но крупный завод в Шэньчжэне по-прежнему закрыт.

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Крупнейшим производителем смартфонов в Китае является Huawei. Хотя в компании утверждают, что производство идет нормально, известно, что Huawei, как и другие производители, зависит от поставок компонентов. Компания Oppo заявляет, что эпидемия оказывает влияние на работу заводов, но недостачу смогут восполнить зарубежные заводы компании.

По прогнозам аналитиков TrendForce, в первом квартале производство смартфонов в мире упадет на 12% до пятилетнего минимума в 275 млн штук.

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