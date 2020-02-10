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Министр обороны России Сергей Шойгу в кабриолете Aurus Senat во время военного парада Победы на…

Министр обороны России Сергей Шойгу в кабриолете Aurus Senat во время военного парада Победы на Красной площади, 9 мая 2019 года

Александр Вильф/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/159/12346159/upload-RIAN_5871468.HR-pic905-895x505-750.jpg" alt="75-летие Победы: Шойгу рассказал о параде в Москве" /></p> <p>

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что парад Победы, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, будет более масштабным по сравнению с прошлыми годами. По его словам, само мероприятие продлится порядка 1,5 часа. В нем примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц техники. Кроме того, на военный парад приглашены иностранные подразделения.

В этом году парад Победы будет более масштабным, чем в предыдущие годы, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в мероприятии, которое пройдет 9 мая в Москве, примут участие 15 тыс. человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники.

«В Параде планируется участие 15 тыс. военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники», — приводит его слова РИА «Новости».

Глава Минобороны обратил внимание, что в праздничных мероприятиях задействуют новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, а также автомобилей дистанционного минирования.

«На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие», — добавил он.

«Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100», — заявил Шойгу.

В прошлом году в военном Параде, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, а также были задействованы свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Ранее гендиректор предприятия-разработчика данного модуля ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных рассказал, что в параде Победы 9 мая примет участие тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» с боевым модулем АУ-220М.

«Модуль устанавливается на тяжелую БМП «Армата», и могу сказать, что на предстоящем юбилейном Параде он будет продемонстрирован в составе подразделения БМП «Армата», — сообщил он в ходе выставки Defexpo India-2020. АУ-220М был впервые представлен на зарубежной выставке, отмечает РИА «Новости».

Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистанционно-управляемой боевой системы кругового вращения. Специалисты ранее обращали внимание, что в настоящее время ни у одной страны в мире нет бронетранспортеров и боевых машин пехоты, которые бы выдержали выстрел АУ-220М.

Вместе с тем в понедельник, 10 февраля, министр обороны также рассказал, что в этом году 75-летие Победы будет отпраздновано парадом Победы, который продлится полтора часа.

«Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», — обратил внимание Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада.

Он отметил, что прибытие в Россию для участия в мероприятии большое количество представительных зарубежных делегаций и лидеров государств. «Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня», — добавил министр обороны.

В конце января российский президент Владимир Путин поручил властям обеспечить участие ветеранов и героев в парадах Победы.

«Совместно с Минобороны России и МЧС России обеспечивать участие в военных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, на Красной площади в приоритетном порядке ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, в том числе несовершеннолетних, совершивших героические поступки», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственными за реализацию этого Путин назначил главу администрации Кремля Антона Вайно, министра обороны Сергея Шойгу и главу МЧС Евгения Зиничева.

Несколькими днями ранее — 4 февраля — стало известно, что праздничные мероприятия, в которых примут участие российские войска, пройдут в почти 500 городах и селах России 9 мая.

«Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тыс. военнослужащих», — подчеркнул глава Минобороны России.

Он также отметил, что оборонное ведомство разработало к 75-летию окончания ВОВ «целый комплекс мероприятий». Они будут реализовываться в течение всего года, а не только непосредственно перед самим праздником.

«Окажем всестороннюю помощь ветеранам, для чего привлечем большое количество волонтеров и юнармейцев, продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне», — подчеркнул он.

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