Минск намерен договориться с РФ о поставках нефти без премии к цене

По
mavit
-
31

close

Минск намерен договориться с РФ о поставках нефти без премии к цене

neft.by

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры с компаниями из России по схеме российской промышленно-финансовой группы «Сафмар», которая поставляет нефть в республику без премии к цене. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается на переговорах.

«И мы говорим, что ценообразование должно быть одинаковым по сравнению с западными странами», — отметил Крутой.

Ранее белорусская сторона заявила, что намерена закупать российскую нефть по мировым ценам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Белоруссия будет закупать российскую нефть по мировым ценам

Москва и Минск договорились о поставках газа по тарифу прошлого года

Нефть по мировым ценам: Минск пошел на уступки Москве

Источник