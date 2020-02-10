Минск намерен договориться с РФ о поставках нефти без премии к цене

close
neft.by
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры с компаниями из России по схеме российской промышленно-финансовой группы «Сафмар», которая поставляет нефть в республику без премии к цене. Об этом сообщает БелТА.
По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается на переговорах.
«И мы говорим, что ценообразование должно быть одинаковым по сравнению с западными странами», — отметил Крутой.
Ранее белорусская сторона заявила, что намерена закупать российскую нефть по мировым ценам.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Белоруссия будет закупать российскую нефть по мировым ценам
— Москва и Минск договорились о поставках газа по тарифу прошлого года
— Нефть по мировым ценам: Минск пошел на уступки Москве
Источник