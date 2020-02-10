Биржа FTX выпустила токен Trump-2020. Его цена соответствует шансам Трампа на переизбрание

Криптодеривативная биржа FTX запустила токен Trump-2020, который работает как фьючерсный контракт, сообщает CoinDesk.

Фьючерс позволяет трейдерам открывать длинные и короткие позиции – на переизбрание Дональда Трампа и на его проигрыш в президентской гонке соответственно.

Если Трамп выиграет выборы-2020, стоимость токена составит один доллар, если проиграет – ноль долларов.

Как пишет CoinDesk, теоретически текущая цена примерно соответствует шансам Трампа переизбраться.

«Если вы полагаете, что шанс на победу Трампа – 52%, токен должен торговаться по цене 52 цента», – поясняет сама биржа. На 9 февраля токен торговался на уровне 62 центов.

Биржа FTX недоступна резидентам США, Кубы, Крыма, Ирана, Сирии, КНДР и Судана. США в конце 2019 года площадку обвинили в рэкете, продаже нелицензированных ценных бумаг и в рыночных манипуляциях. Судебный иск против биржи отклонили.