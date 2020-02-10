Почти треть россиян – «тихие алкоголики»: главный нарколог Минздрава

Пришел, выпил стакан водки, лег спать, а через 20 лет умер, причем не от цирроза, а от сердечной недостаточности, говорит о трети населения Брюн.

Одна рюмка – 50 мл крепкого алкоголя — 30 дней подряд, и ты уже злоупотребляющий. Таких главный нарколог Министерства здравоохранения России Вгений Брюн называет «тихими алкоголиками». Нарколог уверен, что такой тип пьющих людей в России почти треть населения.

В эфире программы «Поздняков» Брюн заявил, что употребляющие рюмку в день «тихие алкоголики» не обращаются ни к наркологам, ни к врачам, хотя их печеночный маркер уже через месяц покажет злоупотребление. Пришел такой россиянин домой с работы, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет умер. При этом очень часто причиной становится остановка сердца, а не заболевание печени или конкретно цирроз. Именно потому смерть таких граждан не попадает в статистику смертей от алкоголизма.

Но именно такие и должны стать объектом работы для того, чтобы замотивировать их бросить пить, курить табак или другие вещества. В связи с этим Брюн предлагает ввести в медучреждениях программу тестирования и профилактики, чтобы «мотивировать людей на отказ от злоупотреблений».

По данным исследования наркологов, около 2 процентов населения больны алкоголизмом. Таковы показатели в любой стране, независимо от политической стабильности и экономической ситуации. 10-15 процентов злоупотребляющих спиртным в результате страдают не психическими расстройствами, а соматическими и неврологическими. 6 процентов употребляют психофармакологические лекарства без назначения или консультации с врачами.

Специалист предостерег любителей виски (этот напиток в России почему-то стали употреблять чаще), называя его более вредным, чем самогон, потому что в нем больше сивушных масел.

Также нарколог признался: не было, нет и не будет препаратов, которые могли бы радикально вылечить от алкоголизма. Это многоэтапный процесс длинною в жизнь, констатирует Брюн.

А в заключение предложил открывать специализированные алкомаркеты где-то на пустыре, чтобы туда трудно было добраться. К слову сказать, международная группа ученых пришла к выводу, что причиной алкоголизма может быть трудоголизм: стрессы на работе, переработка и пр. вынуждают человека браться за рюмку.