Хафтар утверждает, что итальянцы задержали судно, перевозившее турецкое оружие в Ливию

Итальянские власти захватили судно ливанской транспортной компании «Бана». Власти подозревают, что компания перевозит оружия из Турции в Ливию для использования военными Правительства Национального Согласия (ПНС) в Триполи. Судно в настоящее время находится в порту Генуи, сообщает ИА Красная Весна.

Напомним, что Турция активно поддерживает ПНС в борьбе с силами ЛНА и регулярно предоставляет оружие, бронетехнику и солдат.

30 января официальный представитель ЛНА генерал Ахмед Аль-Мисмари на пресс-конференции сообщил, что авиабаза Митига в Триполи перешла под турецкий контроль. Ранее в Триполи на турецком корабле прибыло вооружение.