Я похожа на сумасшедшую?: Малышева публично унизила жителей Кемерово (ВИДЕО)

Телеведущая провела встречу со студентами-медиками, в котором ответила на вопрос о своем возможном возвращении в Кемерово.

Ведущая шоу "Жить здорово!" на "Первом канале" Елена Малышева во время встречи со студентами-медиками ответила на вопрос из зала о том, смогла бы она вернуться в родное Кемерово.

Елена Малышева выступала перед студентами медицинских вузов в Звенигороде в рамках "Зимней медицинской школы Sechenov.Pro", на которой побывали финалисты Всероссийской олимпиады "Я – профессионал". В ходе общения с аудиторией одна из участниц спросила, хотела бы Малышева жить в Кемерове, откуда иецхэзжн она родом.

"Слушай, ну я же мало похожа на сумасшедшую, правда? Кемерово я очень люблю потому что… по всему люблю. Последний раз я, к сожалению, была в Кемерове, когда произошла эта трагедия в "Зимней вишне", – сказала Малышева.

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Она добавила, что намерена приехать в Кемерово 15 февраля для продвижения проекта онлайн-поликлиники.

"Я хочу вместе с Кемерово сделать проект онлайн-поликлиники… Хочу в Москве центр онлайн, а следить за людьми в Кемерове. Хочу показать по телевизору — здесь уже не надо доказывать, что уже можно в любую дыру — там не нужны врачи, врачи могут в Москве сидеть и за всеми следить", — сказала телеведущая.

Ранее TopNews писал о том, что Елена Малышева с прокладкой на глазах стала мемом в Сети.