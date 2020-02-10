Прошу отнестись к этому с пониманием: шутка Уральских пельменей про Путина стала хитом в Сети (ВИДЕО)

Пользователи обсуждают видео "Уральских пельменей", на котором юмористы высмеяли принятие пенсионной реформы.

Пользователи Сети обсуждают видео популярного коллектива "Уральские пельмени" с участием Дмитрия Брекоткина и Сергея Исаева, которое опубликовано в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

Юмористы в постановке играют роль грибов из "параллельной Вселенной", которые пришли собирать людей.

Более опытный гриб — Брекоткин — рассказывает своему сыну — Исаеву — о премудростях сбора людей. Он заявляет, что существуют ложные люди — памятники, которых нельзя есть.

"А как отличить людей от памятников?" — спрашивает Исаев.

"Очень просто — люди на срезе краснеют", — отвечает Брекоткин.

В ходе осмотра "поляны" грибы иецхэзжн замечают блондинку.

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"Это ложная блондинка. У настоящей блондинки под шляпкой — пустота", — рассказывает Брекоткин.

Неожиданно Исаев интересуется, сложно ли собирать людей.

"Собирать сложно… Группы по интересам, всякая мотивация… Проще разводить… Раньше на вокзале разводили всякие цыгане. А сейчас на выборах в основном разводят. Наобещал на выборах с три короба. Потом такой лицо сделал скорбное, встал и говоришь: "Прошу отнестись к этому с пониманием"", — сказал Брекоткин под крики "Браво!" и овации зала.

Своей шуткой юморист сделал отсыл к речи президента России Владимира Путина, объявившего в свое время о пенсионной реформе.

"Бать, а нам ничего за эти шутки с тобой не будет?" — спрашивает младший гриб.

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"А че нам. Мы ж грибы", — ответил собеседник.

Комментаторы в Instagram поддержали коллектив.

"Супер!", "Спасибо за позитив!", "Грибы собирают людей! Замечательный номер", "Как всегда на высоте, позитивные, смешные и о насущном", "Обожаю вас. У вас юмор без пошлости. Удачи вам", "Убойный номер!" — восторгаются юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что театральный конфуз "Уральских пельменей" попал на видео.