«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Украинский «Нафтогаз» готовит новые иски против «Газпрома». Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.

По словам Витренко, «Нафтогаз» желает решить несколько проблем. Во-первых, компания недовольна злоупотреблением «Газпромом» своим доминирующем положением по новому транзитному контракту. Во-вторых, переуступкой долговых обязательств «РосУкрЭнерго», из-за которой «Нафтогаз» понес значительные убытки, поясняет глава компании. Одним из вариантов решения данных проблем Витренко видит подачу иска в европейский антимонопольный орган.

Кроме того, по его словам, украинская компания готовит в европейский арбитражный суд новый пакет документов в рамках процесса против России за потерю активов в Крыму.

Однако, глава компании отметил, что решать конфликты лучше вне судебных процессов, и сначала «Нафтогаз» попытается договориться непосредственно с «Газпромом».

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