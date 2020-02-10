Замглавы МИД: «Северный поток — 2» достроят вопреки санкциям

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Paul Langrock/Nord Stream 2

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет благополучно завершено, несмотря на возможные санкции со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в РФ намерены максимально способствовать тому, чтобы строительство подошло к концу.

Панкин также напомнил, что именно вмешательство Соединенных Штатов приостановило работы по газопроводу, так как они используют зависимость мировой экономики от американского доллара в своих целях.

По мнению замглавы, включение санкционных положений, которые затрагивают как СП-2, так и «Турецкого потока», в закон США о расходах на оборону в 2020 году является «прямым вмешательством в дела европейского бизнеса».

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Ранее издание Handelsblatt сообщило, что власти США могут ввести новые санкции в отношении газового проекта «Северный поток — 2».

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