Мосгорсуд оправдал Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника фабрики «Меньшевик»

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Московский городской суд оправдал бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мужчины оправдали по вердикту суда присяжных.

Суд постановил, что отсутствует состав преступления, а Аверьянов не причастен к делу.

В конце января присяжные ответили утвердительно на вопрос, был ли 27 декабря 2017 года убит охранник Осипов на фабрике «Меньшевик», но отрицательно на то, сделал ли это Аверьянов.

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