Названы регионы-лидеры по доступности бензина в России

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Жители Крайнего Севера и Москвы могут больше всего позволить себе бензин при учитывании их средней зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

В середины января текущего года стоимость топлива АИ-92 увеличилась на 1,3%.

Так, известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ (2091 л), Москва (1886 л) и Ненецкий автономный округ (1640 л) стали регионами-лидера по приобретению бензина.

Меньше всего топлива на среднюю зарплату могут позволить себе жители Карачаево-Черкесии (525 л), Дагестана (531 л), Кабардино-Балкарии (554 л).

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