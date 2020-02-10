В Иране представили новую ракету с композитным двигателем

ТЕГЕРАН, 9 фев — РИА Новости. Иран представил усовершенствованную ракету с двигателем из композитных материалов, сообщило агентство Tasnim.

Указывается, что ракета малой дальности под названием «Раад-500» («Гром-500») оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110» («Завоеватель-110»), то есть до более 500 километров.

Согласно данным из открытых источников, дальность ракеты «Фатех-110» составляет 300 километров. Ракеты нового поколения этого семейства под названием «Фатех-313» могли использоваться, по данным СМИ, во время ударов по базе США в Ираке в начале января 2020 года, ставших «местью» за гибель высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской операции.

В Иране в данный момент проходят торжества в связи с годовщиной исламской революции 1979 года, которые начались 1 февраля и длятся десять дней: с момента возращения из многолетней ссылки лидера антимонархического движения имама Хомейни до формальной победы революции 11 февраля, когда военное командование объявило о нейтралитете. В последний день ожидаются масштабные шествия по всей стране.

Празднования носят название «Дахе-е фаджр» («Десять дней рассвета») — в этот период Иран, как правило, представляет достижения в различных областях, в том числе военно-технические и научные. В этом году отмечается 41 год победы революции.