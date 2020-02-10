На Украине произошел обвал на шахте

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Обвал произошел на шахте «Кураховская», расположенной на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, один горняк получил серьезные травмы, сообщил в воскресенье глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Вчера в 21.00 (в субботу в 22.00 мск) произошел обвал на шахте «Кураховская» Донецкой области. Только сегодня после 1.00 (2.00 мск) горняки спасательной службы смогли разобрать завал из горной породы и высвободить работников из природного плена. Один из горняков получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице», — написал Волынец на странице в Facebook.

По его словам, врачи уверяют, что угрозы его жизни нет.