В России изменили правила назначения льготных лекарств

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В России 9 февраля вступили в силу изменения в порядок назначения лекарств, сообщает «Российская газета». По данным издания, речь идет о поправках в соответствующий приказ Минздрава.

Изменения позволят врачам увеличивать количество обезболивающих наркотических препаратов, ориентируясь на протоколы лечения. Так, например, для лечения хронических заболеваний гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, лекарственные препараты с оформлением рецептов теперь могут назначаться на курс лечения до 180 дней (ранее — до 90 дней).

При этом контроль в виде печатей, подписей и усиленных электронных подписей теперь будет распространяться не только на рецепты с курсом лечения до 60 дней, но и на рецепты с меньшим курсом лечения.

Также издание уточняет, что при назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью, при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде.