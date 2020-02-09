Как россиянам избежать неприятностей на отдыхе в Турции? Советы посла

«В связи с тем, что очень много летальных исходов спровоцировано ранее диагностированными хворями, конечно, главный совет нашим туристам – при планировании отдыха учитывать, что Турция – это страна с иными, чем в России, климатическими условиями, в «высокий сезон» температуры превышают 40 градусов», – сказал российский дипломат.

Кроме того, по его словам, не следует злоупотреблять столь распространенной в турецких отелях системой «все включено».

Посол призвал также россиян быть более внимательными в городах.

«Нужно помнить, что турецкие водители не всегда пропускают пешеходов, даже если вы переходите дорогу в установленном месте, на «зебре». Во многих отелях развита система детской анимации и так называемых «мини-клубов», но нужно всегда отдавать себе отчет, что персонал может просто недоглядеть, поэтому, безусловно, нужно самим следить за ними», – сказал Ерхов.

По его словам, покупая стандартную страховку, туристы должны осознавать, что она может эффективно сработать лишь при несложных медицинских вмешательствах, но на более тяжелые случаи, в том числе при обострении хронических заболеваний, ее возможностей просто не хватает.

«Как пример, вы приобретаете страховку за 10-20 долларов и думаете, что у вас «все схвачено». Но что-то, не дай бог, происходит, вас госпитализируют. Один день пребывания в клинике вам обходится примерно в 300 долларов, операция средней сложности – от 5 000 долларов, а максимальное покрытие купленной вами страховки – 30 000 долларов. А ведь надо еще как-то выехать и, не дай бог, на специальном самолете со специальным оборудованием», – сказал посол РФ.

Он отметил, что страховым компаниям необходимо разрабатывать новые, расширенные формы медицинского страхования с повышенными лимитами страхового покрытия, с включением по возможности консультационных и правовых услуг.

«Скажем, абсолютно недопустимы ситуации, когда простую страховку продают женщине на последних месяцах беременности. Один только многочасовой перелет, не говоря уже о жарком климате, может неблагоприятно сказаться на здоровье… Родовспоможение при осложняющих факторах может стоить до 30 000 долларов. Один день нахождения малыша в инкубаторе обходится до 1 000 долларов, и еще неизвестно, сколько он там пролежит. Обо всем этом надо думать при планировании отдыха», – отметил Ерхов.

По данные турецкого министерства культуры и туризма, число российских туристов, посетивших Турцию в 2019 году, составило 7,018 миллиона человек, что является абсолютным рекордом и на 17,65% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Ранее радио Sputnik сообщало, что туристам в турецких отелях предрекли большие очереди при заселении.

Радио Sputnik