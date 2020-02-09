Лавров заявил, что РФ не возражает против взаимного обмена послами с Украиной

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РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не против обменяться с Украиной послами вновь. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава МИД напомнил, что ранее украинская сторона «грозилась разорвать дипотношения», а также отозвала представителя своей страны из России.

«Вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что на данном этапе две страны взаимосвязаны во многих сферах, а именно транспорте, гуманитарных вопросах, семейных связях, а также экономике.

Министр назвал «неразумной» идею возведения барьеров в области авиа- и ж/д сообщения, а также для общения.

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