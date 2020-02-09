Опрос: 40% избирателей Эрдогана хотят перемен в президентской системе

Опрос, анализирующий восприятие избирателями политики Турции, показал, что около 68% избирателей не одобряют президентскую систему.

Напомним, что турецкие избиратели поддержали переход от парламентской системы управления страной к исполнительному президентству на спорном референдуме по конституционным поправкам 16 апреля 2017 года. Страна официально перешла на эту систему 9 июля 2018 года, заменив 95-летнюю парламентскую систему.

При этом система наделила Эрдогана широкими полномочиями и позволила ему быть одновременно лидером правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и президентом.

По данным НРП, около 40% проголосовавших за Эрдогана заявили, что нынешняя система не может идти по тому же пути.

Доля тех, кто говорит, что система должна измениться, выше среди избирателей Партии националистического движения (ПНД), верного сторонника и союзника ПСР, — 54%.

Около 31,5% опрошенных также заявили, что президентская система должна остаться с ограниченными полномочиями президента, в то время как 47,3% заявили, что страна должна вернуться к парламентской системе.

Кроме того, опрос показал снижение голосов Народного альянса, состоящего из ПСР и ПНД, после всеобщих выборов 24 июня 2018 года.

Согласно опросу, голоса Народного альянса снизились до 46,9% с 53,7%, в то время как голоса ПСР снизились до 35,9% с 42,6%. Потеря 6,8% голосов означает, что около 3,5 млн избирателей отказались от ПСР.

«НРП, ДПН подбираются ближе»

НРП, с другой стороны, увеличила свои голоса, набрав 1,8 млн, говорится в опросе. При этом указывается, что её голоса выросли до 26,3% с 22,6%. Будут ли избиратели и дальше поддерживать НРП, измерить невозможно.

Согласно исследованию, ПСР и ПНД продолжают сближаться, также как и НРП и «Хорошая партия», которые также сформировали альянс, Национальный альянс, для предыдущих местных и всеобщих выборов.

Около 57% избирателей «Хорошей партии» выбирают НРП в качестве своей второй партии, а избиратели ПСР (65%) выбрали таковой ПНД.

НРП и прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) также сближаются, говорится в опросе, — около 60% избирателей ДПН предпочитают НРП в качестве своей второй партии.

Интерес, проявляемый к «Партии будущего», сформированной бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу, и партии, ещё не объявленной партии бывшего вице-премьера Али Бабаджаном, по-видимому, находится на низком уровне, хотя четверть избирателей считают, что необходимость в новой партии существует.

«77% избирателей воздерживаются от открытого проявления своих политических взглядов в социальных сетях»

В опросе также рассматривалось восприятие избирателями канала Стамбул, спорного проекта искусственного морского пути: ПСР настаивает на строительстве, несмотря на опасения оппозиции и учёных, а большинство жителей выступает против него. Треть избирателей либо не определились, либо не имеют достаточной информации.

Опрос показал, что только половина избирателей ПСР поддерживают строительство канала Стамбул.

Кроме того, около 66% избирателей считают, что сирийская политика Турции неверна, а 69% считают, что страна страдает от экономического кризиса. Среди избирателей ПСР этот показатель ниже: 52% опрошенных считают, что в стране экономический кризис.

Ещё один результат опроса касался использования социальных сетей: 77% избирателей избегают открытого обсуждения своих политических предпочтений и других мыслей в социальных сетях.

Нергис Демиркая