В галактике XMM-2599 перестали рождаться звезды: ученые не могут понять почему

Фото галактики XMM-2599Специалистами была обнаружена древняя ультрамассивная галактика, в которой прекратился процесс рождения звезд. Почему так произошло, никто не может объяснить, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Учёные увидели галактику XMM-2599 такой, какой она была 12 млрд лет назад. Тогда Вселенной было только 1,8 млрд лет. Эксперты определили, что все звёзды в галактике составляют массу 300 млрд Солнц. Важно отметить, что в то время образование подобных объектов было чем-то из ряда вон выходящим. Также было замечено, что все звезды сотворились в одну эпоху, когда светила образовывались со скоростью 1 тыс. солнечных масс в год. Для лучшего понимания скорости отметим, что сегодня во Млечном Пути скорость составляет 1 солнечная масса в год.По завершении эпохи процесс формирования новых звёзд прекратился. Это явная смерть галактики. Чем она вызвана – загадка. Возможно, причиной стала черная дыра в центре.Настоящее состояние галактики проследить пока что невозможно: её свет до нас попросту не дошел. Случится это ещё нескоро.