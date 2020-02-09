Сирийская армия провела успешную операцию в Алеппо

Сирийская армия, судя по последним новостям из Сирии, провела успешную операцию по освобождению ряда территорий в провинции Алеппо. Вместе с этим в глаза бросается тот факт, что террористические группировки не снижают свою активность.Новости Сирии сегодня, 09.02.2020: успехи сирийской армии в АлеппоЕсли обратиться к оперативной сводке из Сирии, то становится понятно, что к юго-западу от Алеппо в очередной раз развернулись тяжелые столкновения. В частности, речь идет о тех территориях, которые относятся к зоне разграничения сил боевиков вооруженной оппозиции и сирийской правительственной армии.Конкретные данные указывают на то, что армии Сирии удалось закрепиться в следующих населенных пунктах: Мариуда, Таль Багер, Расм аль-Эйс, Косина, Шейх Ахмед, Джубб аль-Кас, Умм-Атаба, Махерим, Хвари, Хавир, Расм Аль-Уорд, Час аль-Эйс, Абад, Дахерия и Турая, ранее оккупированных джихадистами «Тахрир аш-Шам». Поддержку правительственным подразделениям оказывали сирийские ВВС, самолеты которых атаковали расположения радикалов недалеко от Кафр-Хамры.В провинции Алеппо накануне прогремел мощный взрыв, который произошел в городе Африн. Здесь взлетел на воздух автомобиль начиненный взрывчатыми веществами. В результате этого происшествия пострадавшими стали пять местных жителей, в том числе один ребенок. Согласно предварительным данным, в организации этого теракта подозревают члены радикальных курдских бандформирований, которые зачастую осуществляют вылазки в зонах контроля союзников Турции.Карта боевых действий Сирии на 9 февраля: в Идлибе также неспокойно

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Сирийские войска продолжили развивать наступление в восточной части провинции, продвигаясь на север со стороны Серакиба. Согласно данным военного источника, в начале дня правительственным силам удалось освободить населенные пункты Аль-Карьятейн и Телль-Каратин. Боевики, в свою очередь, публиковали сообщения о потерях САА в живой силе или технике, которые так и не получили официального подтверждения.Попутно появилась информация о том, что в провинцию прибыл очередной военный конвой. Речь идет о 300 военных автомобилях и порядка 70 танков. Все они проследовали в сторону города Тафтаназ. В то же время один из ранее перешедших в тыл САА блокпостов турки покинули. Согласно информации военного источника, турецкие войска оставили КПП, установленный на окраине освобожденного четыре дня назад населенного пункта Тель-Тукан.Накануне вечером поступали сведения об обстрелах радикалов на северо-западе соседней Хамы. Жертвами атаки стали четыре человека, в том числе мирные жители.Сирия, новости сегодня, 9 февраля 2020: боевики попались на обманеТеррористы из группировки «Хорас ад-Дин» попытались обмануть сирийских военных, разместив на поле боя деревянные макеты минометов.Муляжи были выстроены в поселке Заммар, расположенному к востоку от Серакиба. По информации оппозиционных СМИ «российские оккупанты» и «силы режима» применили авиацию и артиллерию для уничтожения «обманок».Стоит отметить, что поддерживаемые боевиками источники даже не преувеличивают информацию, они нагто лгут. Примечательно, что указанная выше деревня была взята без единого выстрела, ни говоря уже о авиации и артиллерии.Джихадисты установив деревянные макеты минометов бежали, надеясь выиграть время. В некой степени им это удалось, так как после занятия Заммара и окружающих Серакиб деревень сирийские военные остановили продвижение.

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