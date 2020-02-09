Украинская армия обстреляла западную часть Донецка

Накануне вечером украинские вооруженные формирования нанесли минометный удар по западной части Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.«19:20 вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению Марьинка — Донецк (поселок шахты «Трудовская»), выпущено три мины калибром 82 мм», — уточняется в сообщении.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщается в сводках ополчения Донбасса.

Тем временем, сегодня, 9 февраля, стало известно об очередном обстреле ДНР, а именно населенного пункта Горловки. Украинские силовики выпустили примерно 20 снарядов, которые нарушили подачу электричества в этот поселок.Напомним, что за прошедшую неделю украинские силовики 58 раз нарушали действующее перемирие.Активная фаза боевых действий между вооруженными силами Украины и ополченцами начались весной 2014 года после того, как Донецкая народная республика объявила о своей независимости от Киева у по результатам народного референдума. Власти Украины не признали итоги и до сих пор настаивают на том, что ДНР является частью страны.

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