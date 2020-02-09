Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

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Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео. Кадры в воскресенье, 9 февраля, публикует Telegram-канал Life Shot.

На записи виден предполагаемый момент падения вертолета Bell под Казанью, на льду реки Кама. По предварительным данным, причиной могла стать ошибка пилота и плохая погода — воздушное судно попало в так называемый снежный заряд. Во время посадки вертолет на большой скорости ударился хвостом о землю, а затем рухнул всем корпусом — его протащило по земле около 120 метров.

Хайруллина, сидевшего спереди по левой стороне, почти выбросило на улицу и придавило всем весом вертолета. Он погиб на месте происшествия.

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О крушении вертолета депутата Госдумы стало известно вечером 7 февраля. Bell совершил жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево в Татарстане сразу после взлета. По словам очевидцев, вертолет депутата летел на малой высоте.