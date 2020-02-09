Китайский коронавирус поражает не всех: сделано открытие, которому не могут найти объяснение

Статистика гласит, что среди всех заразившихся людей детей практически нет. Можно вспомнить лишь три случая инфицирования 22 января: заразилась 9-месячная девочка в Пекине, мальчик в Германии и еще один в Шэньчжэне. Ни один из случаев не имел серьезных последствий, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Как отмечают ученые, никто из ребят младше пятнадцати лет не страдал от коронавируса. Если заражение и происходило, то симптомов не наблюдалось. Дети кажутся в разы менее уязвимыми. По каким-то причинам вирус сперва поражает старшее поколение, среднее, а затем молодое. До детей «очередь» вообще не доходит, что очень хорошо. Как отметил педиатр Аарон Милстоун из Университета Джона Хопкинса, если заражались бы дети, в разны масштабней эпидемии было бы не избежать. Взрослым намного легче объяснить правила предостережения. Дети же их часто нарушают и, к тому же, постоянно стремятся с кем-то поиграть, тем самым разнося вирус. Ученые не знают точно, почему коронавирус не поражает детей. Возможно, их организм как-то реагирует на возбудителя заболевания или он просто менее подвержен ему. На сегодняшний день ни один ребенок не умер от коронавируса.