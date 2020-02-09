В МИД России оценили резолюцию Польши по Второй мировой войне

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Польская резолюция о равной ответственности СССР и фашистской Германии за начало Второй мировой войны подтверждает курс Варшавы на искажение истории, заявил глава Третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Тяпкин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Резолюция сознательно искажает подверженные исторические факты, подчеркнул представитель министерства. Он отметил, что подход Варшавы призван отвлечь мировую общественность от политики Польши перед войной, в том числе от ее роли в разделе Чехословакии и проявлений антисемитизма.

Ранее нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, утверждающую равную вину Советского Союза и фашистской Германии за начало Второй мировой войны.

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