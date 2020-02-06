Полный игнор: Кудрин раскритиковал работу правительства Медведева

Счетная палата провела аудит работы кабинета министров за 2017-2019 годы и пришла к выводу, что министры фактически проигнорировали национальные проекты.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал работу кабинета министров Дмитрия Медведева за 2017-2019 годы. Никакого стратегического планирования и игнорирование национальных проектов. И это не только мягко сказано, но еще и не все из того количества недочетов, которые выявил аудит Счетной палаты в работы министров под руководством Дмитрия Медведева. Документ со всеми подробностями размещен на сайте ведомства Кудрина.

Так, аудиторы указали на то, что чуть почти половина (45%) показателей

национальных и федеральных проектов (236 из 525) вообще не вошли в планы правительства, то есть их даже не соизволили включить. А из 1263 государственных программ говорится только о 328, что делает всего 26%.

При этом ни один из утвержденных правительством планов не соответствует установленным нормам, подчеркивает аудитор. В 2017 и 2018 году ни одно федеральное министерство не выполнило план по показателям. А те показатели, которых якобы добились отдельные министерства, невозможно проверить. Данные «предусмотрительно» отчитавшиеся о показателях министерства не предоставили. К примеру, Министерство экономического развития предоставил бездоказательные данные (45,5%), а Минстрой отрапортовал по показателям, из которых 44% не подтверждены конкретными делами.

Также Счетная палата обращает внимание на низкий уровень цифровизации правительства, что непозволительно для системы планирования и не может привести к достижению поставленных целей и задач.

Но главный парадокс заключается в том, что в стратегическом планировании вообще нет майского указа главы государства Владимира Путина. Все это и привело к фактическому отсутствию контроля за выполнением планов, разбросу в задачах, поставленных перед каждым ведомством и пр. Ранее Счетная палата оценила объем воровства из бюджета. Правительство Медведева ушло в отставку 15 января.