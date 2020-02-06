«Что значит Brexit для Турции?»

Директор Фонда исследований экономической политики Турции (TEPAV) и обозреватель газеты Hürriyet Daily News Гювен Сак сообщили следующее ещё 12 октября в своей статье под названием «Brexit — это более серьёзная проблема для турецкой экономики, чем Сирия»:

«Согласно нашим расчётам в Фонде исследований экономической политики Турции (TEPAV), 70% двусторонней торговли с Великобританией будет негативно затронуто Brexit без сделки в октябре этого года. Это будет иметь прямое и косвенное негативное воздействие на различные группы товаров. Прямое воздействие будет оказано более высокими тарифами Великобритании на Турцию, а косвенное — более низкими тарифами Великобритании на некоторых наших конкурентов. И то, и другое требует от турецких компаний сосредоточиться на новых договорённостях».

Эксперт Нильгюн Арысан Эральп, директор Центра исследований Европейского Союза TEPAV, подготовил политическую записку о последствиях Brexit в целом — единственную такую попытку со стороны любого из аналитических центров Турции, турецкого гражданского общества и академических кругов. Эральп написал следующее:

«Весьма вероятно, что Brexit окажет негативное влияние на Турцию. С выходом Великобритании из ЕС граждане Турецкой Республики потеряют право селиться в этой стране при условии, что они предоставляют услуги, основанные на соглашении о партнёрстве с ЕС. Более того, выход Великобритании из ЕС без сделки или выход из него с заключением сделки, приводящей к не-соглашению, будет иметь негативные последствия для торговли Турции с Великобританией. В этом случае, поскольку соглашение Турции о Таможенном союзе с ЕС требует от неё соблюдения общей торговой политики ЕС и соглашений, которые заключает ЕС, Турция не сможет подписать отдельное соглашение с Великобританией, регулирующее её торговые отношения. В этом случае Турция потеряет свой второй по величине экспортный рынок, и это может отрицательно сказаться на секторах автомобильной промышленности, текстильной промышленности и электротехники, которые составляют половину экспорта в Великобританию».

Как указывает Эральп, также будут страдать и граждане Турции, которые захотят поселиться в Великобритании в соответствии с соглашением Анкары, действующем до декабря 2020. Это соглашение, датируемое 1963 годом, фактически является рамками сотрудничества между Турцией и ЕС. Турецкие граждане имеют право въезжать и оставаться в Великобритании при условии, что они создают бизнес или устраиваются на работу в компанию, базирующуюся в Великобритании. С 2012 года в общей сложности около 13 тыс. турецких граждан переселились в Великобританию по соглашению с Анкарой. Только в 2018 году заявки Анкары на соглашение взлетели примерно до 8 тыс.

С марта 2018 года получить визу через Анкарское соглашение стало сложнее. Министерство внутренних дел Великобритании сделало неожиданное заявление в полночь 16 марта 2018 года, заявив, что новые заявки не будут приниматься до дальнейшего уведомления. После трёх месяцев размышлений министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид наряду с другими поправками, касающимися иммиграционных законов и правил, представил новое законодательство, регулирующее условия осуществления Анкарского соглашения. Сроки подачи заявлений на постоянное место жительства и гражданство были увеличены на год, а также введены обязательные тесты на знание английского языка и «адаптивность к социальной жизни». Более того, все эти новые правила должны были применяться задним числом. С тех пор заявления на постоянное проживание и вид на жительство турецких граждан в Великобритании находятся в подвешенном состоянии.

Иммиграция в Великобританию — это только часть истории. Помимо головоломки с Brexit и соглашением Анкары, турецким гражданам всё труднее и труднее въезжать в Шенгенскую зону в качестве гостей. В то время как в первой половине 2010 года доля отказов в выдаче единых шенгенских виз турецкими гражданами составляла 3-4%, к концу 2019 года число отказов возросло примерно до 9%.

Однако реальное влияние Brexit на Турцию может быть на торговом фронте: Британия уже подписала 18 соглашений о свободной торговле с 55 странами. Как отмечает Эральп, из-за Таможенного союза Турция должна ждать, пока ЕС заключит сделку, чтобы подписать своё собственное соглашение только к июлю 2020 года.

Но в любом случае Анкара хотела вступить в переговоры о торговых сделках с Великобританией, чтобы новые торговые тарифы не повредили турецкому экспорту в случае сценария без сделки или сделки ЕС, которая навредит Турции. До сих пор Британия этим не интересовалась.

Великобритания была вторым крупнейшим торговым партнёром Турции после Германии. В 2019 году экспорт Турции в Великобританию составил около 11 млрд долларов, а импорт — около 5,4 млрд долларов.

Поскольку Турция не является ни частью ЕС, ни полностью вне его юрисдикции, это будет страна, которая действительно пострадает от Brexit, если Анкара не сможет заключить выгодную торговую сделку в ближайшие месяцы.

1 июля — это крайний срок, когда судьба самой сделки ЕС-Великобритания материализуется. ЕС и Великобритания должны будут до конца этого года заключить свою сделку, но если речь идёт о «продлении на один-два года», то это решение должно быть принято до 1 июля.

Июль 2020 года — это также время, когда Германия берёт на себя председательство в ЕС. Этот нынешний срок может иметь решающее значение для будущего Турции и ЕС, поскольку Ангела Меркель предпринимает некоторые решительные шаги в отношении состояния отношений — оставляя окончательное наследие, прежде чем она сойдёт с трона в качестве канцлера.

Другими словами, Brexit, с одной стороны, и предстоящее председательство Германии в ЕС, с другой стороны, могут стать решающим периодом на многих фронтах, когда речь заходит об отношениях Турции с Европой.

Сезин Оней