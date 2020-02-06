Выявлены самые скромные города России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Самые скромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Zoom Market (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В ходе исследования респондентов спрашивали, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, имущество или достаток и могут ли назвать себя скромными. В топ-10 по уровню непритязательности также попали (в порядке убывания позиции в рейтинге): Омск, Саранск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Владивосток и Челябинск.

Москва заняла 20 место списка, Екатеринбург — 16-е, Сочи оказался на 23 позиции. Выявлено, что в целом скромными себя считают 68 процентов жителей крупнейших российских городов.

В сентябре 2019-го были названы населенные пункты с самыми высокомерными россиянами. Рейтинг возглавили Воронеж, Санкт-Петербург и Казань.

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