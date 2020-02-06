Работники аэропорта вынудили россиянку заносить сына-инвалида в самолет на руках

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Работники международного аэропорта Магнитогорска в Челябинской области вынудили мать 12-летнего ребенка с инвалидностью заносить его в самолет на руках — они не предоставили женщине специальное подъемное устройство. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, женщина заранее предупредила службу наземного обслуживания о том, что ей нужно специальное средство для передвижения. Им обеспечили регистрацию и оформление багажа вне очереди, однако не предоставили ступенькоход для посадки на борт.

Женщина обратилась в прокуратуру. Директор аэропорта получил представление, а на сотрудника, который должен был предоставить подъемное устройство, завели дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.8 КоАП («Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом»).

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области на станции Шахтная работники отказались включить инвалиду специальный подъемник и помогать ему подняться в электричку. В отношении машиниста возбудили дело по статье 9.13 КоАП ( «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»).