Китай начал завершать торговую войну с США

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С 14 февраля Китай снизит вдвое пошлины на импорт из США объемом 75 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на заявление Минфина Китая сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Эти ограничительные меры были введены в сентябре 2019 года. Таким образом, Пекин после заключения первой части торговой сделки начал завершать торговую войну.

Часть товаров, которая облагалась пошлиной в размере 10 процентов, теперь будет импортироваться с пятипроцентной пошлиной. Если пошлина была установлена на уровне 5 процентов, то она опустится до 2,5 процента.

Эти изменения вступят в силу с 08:01 по московскому времени в пятницу, 14 февраля. В сообщении отмечается, что все остальные тарифные меры в отношении США не изменятся.

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Ранее в администрации президента США отмечали, что Китай пока отказывается изменять пошлины в рамках первой части сделки. Тем не менее в Вашингтоне отметили, что Пекину придется пойти на это, чтобы выполнить условие по закупкам американских товаров. В противном случае договор будет разорван.

Соглашение было подписано 15 января. Китай обязался купить у США продукцию сельхозпроизводителей и другие товары на сумму не менее 200 миллиардов долларов. В свою очередь Белый дом отказался от введения новых пошлин на китайский импорт, запланированных на декабрь 2019 года.