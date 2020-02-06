Россиян предупредили о «погодных качелях»

Фото Владимира Астапковича / РИА Новости

В России ожидаются резкие скачки температур, так называемые «погодные качели». Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

По словам Паршиной, все основные погодные события произойдут на юге России, так как туда быстро перемещается циклон, который вызывал осадки в Крыму в виде дождя и мокрого снега. 6 и 7 февраля на полуострове будет действовать штормовое предупреждение. 8 февраля в регионе ожидается резкое похолодание со снегом и метелью, а 10 февраля там потеплеет до 0-плюс 5 градусов, что «очень холодно» для Крыма.

Ожидается, что 8 февраля циклон из Крыма придет на Урал — в Курганской, Свердловской и Тюменской областях пройдут сильный снег и метель. В Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне ожидаются сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

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В столичном регионе погода будет зависеть от антициклона с арктическим воздухом с Баренцева моря, возможен небольшой снег. Однако 8 февраля ночью может быть до -18 градусов, а днем минус 5-10 градусов. Ветер останется северным, без осадков. 9 февраля ночь будет морозная, однако днем ожидается плюс 1 и небольшой снег. Такая же ситуация сложится и в близлежащих от Москвы регионах, уточнила Паршина.

3 февраля новый глава Гидрометцентра Сергей Борщ объяснил зимние погодные аномалии в России. Они вызваны особенностями атмосферной циркуляции на Северном полушарии — теплый воздух с Атлантики постоянно выносится в европейский регион. Борщ добавил, что необычность сложившейся ситуации заключается в том, что аномально теплая погода держится уже 68 дней.

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