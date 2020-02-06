Полностью слепой мужчина после ДТП начал видеть

Житель города Гожув-Ввелькопольски (Польша) по имени Януш Горай еще в молодом возрасте лишился зрения из-за серьезной аллергии. Левый глаз был полностью слепой, а правый мог распознавать силуэты и свет. Спустя 20 лет мужчина с улыбкой на лице сообщил родным, что вновь может видеть. Чудо произошло после аварии.

Два года назад Януш переходил дорогу в положенном месте, как вдруг в него влетел автомобиль. Поляк сильно ударился головой о капот, а затем упал на асфальт. Врачи провели серьезную операцию по восстановлению сломанного бедра. Через пару недель сломанная кость начала заживать. Также стало восстанавливаться и зрение, этому удивились абсолютно все.

Никто по сей день не знает, что исцелило мужчину. Может, это заслуга смеси лекарств. Согласно некоторым данным, такой эффект могут оказать антикоагулянтные средства, соединенные с другими препаратами.

Сегодня житель Польши по-настоящему счастлив. Он не только восстановился после аварии, но и вернул зрение. У него наконец-то полноценная жизнь.