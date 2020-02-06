5 кредиток для снятия наличных без процентов в 2020 году

Между банками существует огромная конкуренция, поэтому каждый из них пытается предложить кредитную карту на самых выгодных условиях. Но, прежде чем соглашаться на все заманчивые предложения, стоит быть хорошо проинформированным. Помните важные моменты: для оформления кредитки необходимо собрать ряд документов, и она имеет лимит, который превышать нельзя.

После погашения долга можно дальше продолжать пользоваться карточкой. Также карты имеют льготный период, в течение которого снимать деньги можно без процентов. И нет конкретных периодов внесения платежей.

ТОП-5 кредитных карт с беспроцентным снятием наличных

Российский рынок работает с более 400 банками, и большое количество из них выпускает кредитки для частных клиентов. Многие организации к кредитам относятся вполне лояльно, предоставляя возможность использовать их для оплаты товаров на просторах Интернета и в магазинах. А все потому, что появляется шанс получить дополнительный доход от комиссии, которую платит продавец. Поэтому не стоит забывать, что получить наличные по кредитной карте вполне реально, только она будет облагаться комиссией внушительных размеров.

Сейчас банки в погоне за клиентами стали отходить от стандартных правил, связанных с взимаемыми комиссиями по снятию, и стали выпускать кредитные карты без процентов. Все предлагаемые продукты имеют свои особенности при обслуживании, которые перед использованием нужно хорошо изучить, чтобы, когда вы будете подавать заявку на получение, не столкнуться с неприятными неожиданностями. Одними из самых популярных кредитных организаций, предлагающих подобные продукты, являются:

Банк Восточный — «Просто»; Альфа-Банк — «100 дней без процентов»; Кредитная карта Ренессанс Кредит; Банк Открытие — «120 дней без платежей»; Райффайзенбанк — «110 дней».

Карта «100 дней без процентов» от Альфа-Банка

Довольно выгодная кредитка одного из крупного российского банка – Альфа-Банк. Кредитка получила название «100 дней без процентов», также тут возможна пластиковая карта различной категории. От этого будет варьироваться стоимость обслуживания, и составлять от 590 до 6990 рублей в год. Максимальный лимит будет до 500 000 рублей для обычного варианта и 1000000 для платинового.

Ставка не может быть ниже 11,9 процента, и устанавливается индивидуально. Владелец, за один месяц может без комиссии снимать до 50 000 рублей. Если же лимит превышен, тогда придется заплатить комиссию, варьирующуюся в 3,9-5,9 %, примерно 300-500 рублей. Точный размер комиссии завит от того, каким пластиком вы владеете, а 100 дней – это льготный период на все виды операций.

На замену существующего долга на новое долговое обязательство в условиях рыночных отношений клиент банка может полностью использовать предоставленный лимитный кредит. Причем плюс в том, что комиссия за перевод финансовых средств будет отсутствовать при абсолютно любой сумме.

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Кредитка «Просто» от Восточного Банка

Восточный банк уже давно выпускает и выдает кредитку населению. В этом банке есть специальный тариф под названием «Просто», в котором существует беспроцентное снятие средств. Но он немного отличается от стандартных кредиток.

Оплата за обслуживание кредиткой будет взиматься при обнаружении задолженности, и ориентировочно будет варьироваться в размерах 30-50 рублей за сутки. Если же долгов не имеется, то платить ничего не нужно. Лимит по кредиту составляет 70000 либо же 120000 рублей.

За счет этой программы клиент может снимать и оплачивать любые покупки, а также делать переводы средств. Банк в течение 60 месяцев предоставляет беспроцентный период на все виды операций. Пока действует льготный период, сторона по кредитным отношениям не должна платить никаких процентов. Также преимущество есть в том, что, если долг погашен за пять лет, процентная ставка будет 20%.

В день можно снимать до 100 000, а в месяц – до 1 000 000 рублей. Комиссия не будет взиматься при снятии средств в банкоматах сторонних организаций. Дополнительные карты Visa и UnionPay, выпускаются бесплатно.

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Кредитная карта Ренессанс Кредит

В банке Ренессанс Кредит можно снимать наличные без взимания комиссии по кредитной карте. Большим бонусом является то, что за выпуск карты оплата не предусмотрена. В первый год пользования обслуживание совершенно бесплатное. А со второго года, если вы осуществляете покупки по карте на сумму от 5000 рублей, обслуживание также будет бесплатным, если же покупки меньше этой суммы или вообще не осуществлялись, оплата составит 99 рублей ежемесячно.

Лимит по продукту кредитной карты составляет 300 000 рублей. Беспроцентный период на покупки по карте составит 55 дней. Наличные можно снимать без комиссии в любых банкоматах. Получить карту могут только граждане Российской Федерации в возрасте 24-65 лет. Чтобы оформить кредитку, нужно всего лишь заполнить онлайн заявку, а получить ее можно в отделении банка, или с помощью бесплатно курьерской доставки.

Кредитная карта «120 дней без платежей» от банка Открытие

Карта банка открытие дает возможность снимать деньги без взимания комиссии на сумму до 200 000 рублей в день и до 1 000 000 рублей в месяц. Осуществлять снятие можно в любом банке через любые банкоматы. Обслуживание за год обойдется клиенту в размере 1200 рублей, а вот выпуск кредитки абсолютно бесплатный.

До 31 октября 2020 года существует акция, в которой каждый месяц будет начисляться 100 рублей ежемесячно при осуществлении покупок на сумму более 5000 рублей. Таким образом, можно вернуть годовое обслуживание пластиковой карты.

Лимит по этому продукту составляет до 500000 рублей. А льготный период составляет 120 дней, когда он заканчивается процентная ставка составит от 13,9%. Если вам необходима кредитка с лимитом до 100000 рублей, ее можно оформить без подтверждения дохода.

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Кредитная карта «110 дней» от Райффайзенбанка

Райффайзенбанк – это дочерняя структура австрийкой банковской группы. Этот банк дает возможность беспроцентного снятия наличных впервые 2 месяца в рамках программы «110 дней». Обслуживание кредитки в месяц составит 150 рублей, а если вы будите совершать покупки на сумму от 8000 рублей в месяц, то оплачивать обслуживание будет не нужно.

Лимит по карте составит 600 000 рублей, и это максимум. Оплата за снятие наличных в отделении Райффайзенбанка, или же его партнёров, взиматься не будет в течение 2 месяцев после оформления. Снятие наличных со сторонних кредитных учреждений предполагает наличие комиссии в размере 3,9 % + 390 рублей. При оплате в интернет-магазинах процентная ставка составит 29-30,5%, на другие операции увеличится до 49%.

Льготный период будет равен 110 дней, и действует только на безналичные операции. Обратите внимание, что до 31.03.2020 года действует акция! Оформив карту до этой даты, вы получаете ее обслуживание на весь срок действия совершенно бесплатно.

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Распространяется ли льготный период на снятие наличных?

Законодательство Российской Федерации разрешает банкам устанавливать самостоятельно условия по кредитным карточкам, это касается и льготного периода. Альфа-Банк, КБ Восточный банки имеют возможность в период, когда возможно произвести снятие наличных, не платить проценты при погашении долга в течение действующего беспроцентного периода, а вот Райффайзенбанк, Ренессанс Кредит и Открытие сразу же начинают начислять проценты. При этом все делается по повышенной ставке.

Льготный период не всегда означает беспроцентное снятие наличных. Поэтому всегда учитывайте это, когда планируете оформлять кредитную карту. Чтобы в дальнейшем не возникло проблем, изучайте внимательно предоставляемый вам договор с тарифами до момента его подписания. Если возникли какие-либо вопросы, сразу стоит обратиться к сотруднику банка, и только после получения пояснения принять конкретное решение к дальнейшим действиям.