Прояснилась ситуация с больными коронавирусом в России

Эпидемия уханьской пневмонии продолжает шириться. Число погибших выросло до 564 человек (+74 за сутки). Подтверждено 3694 новых случая заболевания. Выздоровели и покинули больницы 1153 человека (+261 за сутки). Заражены 28?018 человек. С подозрением на наличие вируса — 24 702 человека.

В России коронавирус: сколько больных

Гражданин Китая, который оказался болен пневмонией, вызванной новым коронавирусом, рассказал журналистам, как его лечат в России. Вань Юньбинь имеет вид на жительство, поэтому все медицинские услуги ему оказывают бесплатно.

Поначалу, рассказал мужчина журналистам из Китая, жители Читы очень переживали, что среди них был зараженный коронавирусом человек. Но позже стали его поддерживать в соцсетях. Мужчина до сих пор находится в больнице в городе Чита. Из симптомов пневмонии остался только кашель — в остальном болезнь отступает.

Гражданин КНР рассказал, что кормят в больнице хорошо: врачи даже иногда угощают его чаем с печеньем. Да и в целом медики в больнице делают что могут и работают на износ.

Вань Юньбинь надеется, что скоро вирус излечится, и его отпустят домой — к жене и дочке.

Все граждане, эвакуированные из китайского города Ухань в Тюмень, чувствуют себя нормально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Напомним, накануне, 5 февраля, из Китая в Тюменскую область самолетами министерства обороны Российской Федерации были доставлены 144 человека – граждан России, а также стран СНГ. Все они отправлены на двухнедельный карантин.

Как заявили в оперативном штабе, ни у кого из прибывших из Китая не наблюдается симптомов коронавирисуной инфекции.

«Чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось», — отмечается в сообщении регионального штаба.

Напомним, очагом нового коронавируса 2019-nCoV в Китае стал город Ухань. С конца декабря прошлого года в стране ранее неизвестной болезнью заразились уже свыше 28 тыс. человек, также зафиксировано 565 летальных исходов. Из Китая вирус уже распространился более чем в 20 стран. Случаи заболевания отмечены в США, Канаде, Австралии, в странах Западной Европы и Азии. На данный момент в России выявлены двое больных коронавирусом — граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку болезни чрезвычайной ситуацией международного значения.