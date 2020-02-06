Девять из девяти. В финал конкурса по выборам мэра Барнаула допущены все кандидаты

Депутатам Барнаульской городской думы придется выбирать нового главу города из девяти кандидатов. Как стало известно altapress.ru, конкурсная комиссия одобрила вынесение на голосование всех кандидатов, заявившихся на конкурс.

Администрация Барнаула.

altapress.ru

Напомним, 6 февраля конкурсная комиссия должна была определить, за кого из девяти кандидатов придется голосовать городским депутатам, чтобы наделить победителя полномочиями градоначальника.

В итоге оказалось, что по итогам собеседования с претендентами на пост градоначальника было решено допустить всех девятерых соискателей до финальной части политического соревнования.

Заседание гордумы, на котором народные избранники и определят, кто станет новым главой краевой столицы, состоится 14 февраля.

Кто претендует на пост главы Барнаула

На участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула заявились девять человек.

Среди них: исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.

Мэрия Барнаула.

Олег Богданов

Альтернативное голосование

Между тем, редакция altapress.ru 6 февраля организовала свое альтернативное голосование среди читателей, которым предлагается выразить свое мнение относительно того, кто из заявленных девяти кандидатов должен стать главой города.

Сделать свой выбор можно здесь. Голосование на сайте продлится до 20:00 6 февраля.

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