Российские водители смогут обжаловать штрафы через госуслуги

ГИБДД и портал госуслуг приступили к тестированию нового сервиса по обжалованию штрафов, зафиксированных автоматическими дорожными камерами. Запустить сервис планируется весной 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минкомсвязи и комитет Госдумы по госстроительству.

Согласно законопроекту, который накануне поддержали в думском комитете, водители смогут отправить жалобу в ГИБДД или суд через портал госуслуг и там же получить ответ в течение трех дней. В феврале предложенные поправки [в КоАП] рассмотрят в Госдуме. Ранее их поддержали в правительстве РФ и мэрии Москвы.

В Москве такая система обжалования штрафов уже работает. Автовладелец может оспорить штраф за неоплаченную парковку или другое нарушение, зафиксированное автоматической камерой, путем отправки написанного от руки заявления в режиме онлайн. Копию решения он получает обычной почтой, но опротестовать его можно только при личном присутствии в подразделении ГИБДД.

Как выяснили «Автоновости дня», столичные автомобилисты ежегодно обжалуют несколько сотен тысяч дорожных штрафов, и с появлением новых камер это число будет только расти.