В Сети продают редкий «Запорожец» с пробегом за 1 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу редкий ЗАЗ-968МР 1987 года выпуска, сохранивший свой первозданный облик без единой реставрации. За раритетную машину с пробегом 17 тысяч километров просят 1 миллион рублей.

По словам продавца, «Запорожец» находится в состоянии нового автомобиля и не имеет ни единой ржавчины. Он не эксплуатировался зимой и хранился только в гараже. Все детали и узлы – родные, включая шины, а салон отделан красной искусственной кожей.



ЗАЗ-968МР. Фото AUTO.RU — Автомобили в России



ЗАЗ-968МР. Фото AUTO.RU — Автомобили в России



ЗАЗ-968МР. Фото AUTO.RU — Автомобили в России

Автомобиль оснащен ручным управлением для инвалидов с одной поврежденной рукой и одной ногой. Под капотом (расположен сзади) стоит 1,2-литровый карбюраторный двигатель V4 мощностью 45 лошадиных сил.

Отмечается, что покупателю этого «Запорожца» необязательно забирать машину самостоятельно — продавец готов отправить ее транспортной компанией в любой регион России.