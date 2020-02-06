Дилерские центры могут исчезнуть и РФ

Невысокие продажи автомобилей, глобальные перемены в мировом автопроме и уход с нашего рынка крупных автопроизводителей ставит дилерский бизнес в России под угрозу исчезновения. Только в 2019 году закрылось 80 автоцентров, и их количество, как пишут «Известия», продолжает сокращаться.

По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее. За год, при этом, было расторгнуто 554 дилерских контракта, а заключено – только 464.

Среди причин столь серьезного сокращения дилерского бизнеса эксперты называют закрытие российского офиса Ford, остановку сборочного конвейера на черкесском заводе Derways и переход совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» в полную собственность «АвтоВАЗа».

Например, китайский Lifan, выпускавший в Черкесске большую часть своих машин, вынужденно прекращал поставки некоторых моделей и «растерял» 37 дилеров – всего на 16 меньше, чем Ford, с уходом которого завершили свою работу сразу 53 дилерских центра. Из-за аналогичных проблем с «Дервейсом» 15 салонов закрыла Chery, а «GM-АвтоВАЗ», перешедший под полный контроль «АвтоВАЗа», почти сразу сократил свою дилерскую сеть на 14 центров.

Частично компенсировать потери удалось только «китайцам» из Geely и Haval, которые, как сообщали «Автоновости дня», увеличили свои продажи по итогам прошлого года на 186% и 282% соответственно.

Участники рынка, в свою очередь, видят разные выходы из сложившейся ситуации: кто-то считает, что дилерский бизнес нуждается в срочной поддержке правительства, а кто-то уже сейчас признает необходимость поиска дополнительных способов заработка, связанных с появлением новых услуг и сервисов.