Динамика коронавируса на 6 февраля: показатели выздоровления улучшились

ВОЗ напомнила, что эффективного лечения нет, за больными нужен уход.

От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, к 6 февраля погибли 565 пациента. За сутки число жертв увеличилось на 72 человека.

При этом по ситуации на 6 февраля удалось излечить 1198 человек, на 292 человека больше, чем накануне. По сравнению с предыдущими днями видно улучшение динамики выздоровления. Накануне, 5 февраля, число поправившихся пациентов перевалило за 1000 человек.

Смертность остается примерно в тех пределах.

Всего на 6 февраля официально зарегистрировано 28233 случая заболевания, на 3728, чем было накануне. Около 4000 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что от коронавируса пока не существует лекарства. Профессор лондонского Имперского колледжа Робин Шэтток заявил, что в создании вакцины удалось достичь прорыва, уже на следующей неделе стартуют тесты на животных, а летом – на людях. Но, по мнению ученых, когда будет создана вакцина, спад заболевания уже начнет идти естественным путем.

Помочь больным могут вовремя оказанная медицинская помощь и должный уход.

Напомним, что несколько дней назад шутка о коронавирусе сорвала рейс Торонто – Ямайка.