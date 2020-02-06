Обозреватель: Российская поддержка Асада может отогнать Турцию

В статье для Sabah он напоминает, что в понедельник восемь турецких военнослужащих были убиты в результате обстрела со стороны сирийского правительства в провинции Идлиб, последнем крупном районе, удерживаемом повстанцами в Сирии, где турецкие войска были развёрнуты на наблюдательных постах в предыдущих попытках деэскалации конфликта.

Турция ответила ударом по позициям сирийского правительства и заявила, что убила десятки военнослужащих, лояльных сирийскому президенту Башару Асаду, отмечает автор. Эскалация угрожала Антанте, которая видела, что Турция и Россия сотрудничают в течение многих лет, несмотря на поддержку противоборствующих сторон в войне.

«Если Россия продолжит придерживаться линии в пользу Асада, Анкара вполне может пересмотреть свои отношения с Москвой», — заявляет журналист, известный своими тесными связями с ведущими фигурами в турецком правительстве.

Он также отмечает, что сирийский конфликт стал причиной раскола между двумя странами, который начался в ноябре 2015 года, когда турецкие войска сбили российский самолёт вблизи турецкой границы с Сирией. Ответная реакция России резко сократила закупки турецкого экспорта и лишила турецкий туристический сектор таможни от российских туристов, которые составляют значительное число ежегодных посетителей.

Письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленное его российскому коллеге Владимиру Путину в июне 2016 года, помогло исправить ситуацию, и с тех пор две страны сотрудничают в сирийском конфликте, а также в различных оборонных и энергетических сделках.