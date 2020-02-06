Бизнесмен захотел оставить жену без алиментов и сжег кучу денег

Брюс МакКонвильКадр: Bruce McConville / YouTube

Бизнесмен из Оттавы, Канада, заявил в суде, что сжег кучу денег, чтобы они не достались его бывшей жене, и был приговорен к 30 дням тюремного заключения. Об этом сообщает сайт Ottawa Citizen.

55-летний предприниматель и бывший кандидат в мэры Оттавы Брюс МакКонвиль (Bruce McConville) отказался представить суду сведения о своих финансах в ходе бракоразводного процесса с женой.

Предположительно, бизнесмен продал имущество и бизнес без ведома жены, а затем снял со счета более миллиона канадских долларов (47,4 миллиона рублей) и якобы сжег их, так как захотел оставить бывшую супругу без алиментов. МакКонвилль утверждает, что 23 сентября он уничтожил 743 тысячи канадских долларов (35,2 миллиона рублей), а 15 декабря — еще 296 тысяч канадских долларов (14 миллионов рублей).

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Поскольку он отказался представить суду сведения о своих финансах, суд не смог установить, какую сумму он должен выплатить ребенку и супруге. В результате он не заплатил ничего. Кроме того, он проигнорировал запрет суда на продажу недвижимости и продал некоторые активы своему бывшему бухгалтеру.

МакКонвилль не смог предоставить доказательств того, что сжег деньги, и заявил, что делал это без свидетелей и не снимал процесс на видео. Судья Верховного суда Кевин Филлипс (Kevin Phillips) не поверил заявлению МакКонвилля и обвинил его в неуважении к суду.

Филлипс подчеркнул, что, даже если бизнесмен действительно сжег миллион долларов, он виновен в том, что не позаботился о благосостоянии своих детей. За попытки скрыть информацию об имуществе он приговорил мужчину к 30 дням тюремного заключения. Кроме того, Филлипс назначил МакКонвиллю штраф за каждый день просрочки в выполнении постановления суда отчета о его финансовых делах. Размер штрафа составляет две тысячи канадских долларов (94,9 тысячи рублей) в день, которые он должен платить напрямую своей бывшей жене.

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Ранее сообщалось, что житель английского города Бридгнорт, графство Шропшир, убедил похожего на себя друга пройти тест на отцовство, так как не хотел платить алименты на ребенка. В результате оба мужчины признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества.