Число жертв после аварийной посадки переломившегося пополам самолета увеличилось

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Число жертв после аварийной посадки самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле, увеличилось до трех человек. Об этом турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

По последним данным, еще 179 человек госпитализированы, трое из них — в реанимации. Уточнено, что всего на борту находились 183 человека.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в среду, 5 февраля. Он прибыл из города Измир, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение. Причиной аварии предварительно назвали плохие погодные условия.

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