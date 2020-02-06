Очки и черный цвет: поклонники удивлены внешностью постаревшей Алены Яковлевой

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Очки и черный цвет: поклонники удивлены внешностью постаревшей Алены Яковлевой

Накануне в одном из московских кафе состоялся большой праздник: совместный день рождения праздновали актрисы Ольга Кабо и Мария Романова, появившиеся на свет 28 и 29 января соотвественно. В числе гостей были их многочисленные друзья из мира театра и кино.

Алена Яковлева, Валерий Баринов, Анастасия Гребенкина, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс и многие другие пришли поздравить коллег в уютный ресторан русской кухни. В личном блоге именинницы Марии Романовой появилось множество фото и видео с мероприятия. Пришедших развлекала со сцены звезда «Голоса» Нина Шацкая. 

Каждый из именитых гостей сказал в адрес виновниц торжества теплые слова поздравлений. 69-летняя Нелли Кобзон, вдова Иосифа Давыдовича, поблагодарила за приглашение. «Это так здорово, что вы объединили свои дни рождения. Мы больше выпьем, больше покушаем! Получим в два раза больше удовольствия. Девочки, у вас такие прекрасные друзья, такие милейшие гости…» — расчувствовалась Нелли. 

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Очки и черный цвет: поклонники удивлены внешностью постаревшей Алены Яковлевой

Алена Яковлева зачитала подготовленный тост по бумажке. «Я всегда любила Олечку Кабо, всегда мечтала попасть на ее день рождения. Мне повезло. Меня позвала Маша. То, что я тут, это счастливая случайность», — отметила актриса, которую многие подписчики Романовой едва узнали — звезда сильно сдала за последнее время. К тому же черный наряд явно не придавал ей свежести. 

Очки и черный цвет: поклонники удивлены внешностью постаревшей Алены Яковлевой

Яковлева в этом году отпразднует 59-летие. Как ранее признавалась звезда театра, после 50 жизнь только начинается. «А как часто мы слышим фразу, что, мол, после 30 женщина «не котируется»? Неправда! Я, к примеру, после 30 только начала жить. Более того, после 50 жизнь не остановилась, а стала еще более интересной и насыщенной», — говорила представительница известной династии.

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Несколько лет назад у актрисы был роман с молодым мужчиной, но через несколько месяцев она поняла, что они с ним слишком разные, поэтому до свадьбы дело не дошло. 

У Яковлевой есть взрослая дочь Мария, рожденная от актера Кирилла Козакова. Пока 27-летняя наследница, которая работает вместе с мамой, не торопится сделать ее бабушкой.  

Фото: Legion-Media, Instagram