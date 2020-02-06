Очки и черный цвет: поклонники удивлены внешностью постаревшей Алены Яковлевой

Накануне в одном из московских кафе состоялся большой праздник: совместный день рождения праздновали актрисы Ольга Кабо и Мария Романова, появившиеся на свет 28 и 29 января соотвественно. В числе гостей были их многочисленные друзья из мира театра и кино.

Алена Яковлева, Валерий Баринов, Анастасия Гребенкина, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс и многие другие пришли поздравить коллег в уютный ресторан русской кухни. В личном блоге именинницы Марии Романовой появилось множество фото и видео с мероприятия. Пришедших развлекала со сцены звезда «Голоса» Нина Шацкая.

Каждый из именитых гостей сказал в адрес виновниц торжества теплые слова поздравлений. 69-летняя Нелли Кобзон, вдова Иосифа Давыдовича, поблагодарила за приглашение. «Это так здорово, что вы объединили свои дни рождения. Мы больше выпьем, больше покушаем! Получим в два раза больше удовольствия. Девочки, у вас такие прекрасные друзья, такие милейшие гости…» — расчувствовалась Нелли.

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Алена Яковлева зачитала подготовленный тост по бумажке. «Я всегда любила Олечку Кабо, всегда мечтала попасть на ее день рождения. Мне повезло. Меня позвала Маша. То, что я тут, это счастливая случайность», — отметила актриса, которую многие подписчики Романовой едва узнали — звезда сильно сдала за последнее время. К тому же черный наряд явно не придавал ей свежести.

Яковлева в этом году отпразднует 59-летие. Как ранее признавалась звезда театра, после 50 жизнь только начинается. «А как часто мы слышим фразу, что, мол, после 30 женщина «не котируется»? Неправда! Я, к примеру, после 30 только начала жить. Более того, после 50 жизнь не остановилась, а стала еще более интересной и насыщенной», — говорила представительница известной династии.

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Несколько лет назад у актрисы был роман с молодым мужчиной, но через несколько месяцев она поняла, что они с ним слишком разные, поэтому до свадьбы дело не дошло.

У Яковлевой есть взрослая дочь Мария, рожденная от актера Кирилла Козакова. Пока 27-летняя наследница, которая работает вместе с мамой, не торопится сделать ее бабушкой.

Фото: Legion-Media, Instagram